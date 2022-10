Situation «cauchemardesque» à Haïti, décrit le chef de l’ONU

La population de Haïti vit une « situation absolument cauchemardesque », a insisté lundi le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, répétant avant une réunion du Conseil de sécurité son appel à l’envoi d’une force armée internationale pour faire face à la crise humanitaire.

« La situation est absolument dramatique. Le port est bloqué par les gangs qui ne laissent pas sortir le carburant […] Sans carburant, il n’y a pas d’eau. Et il y a le choléra », dont le traitement nécessite une bonne hydratation, a-t-il déclaré devant la presse.

« Alors c’est une situation absolument cauchemardesque pour la population de Haïti, principalement à Port-au-Prince ». Le terminal pétrolier de Varreux, le plus important du pays, est bloqué par des gangs armés depuis mi-septembre, paralysant le pays tout entier.

Dans ce contexte, le secrétaire général a récemment appelé dans une lettre au Conseil de sécurité à « examiner en urgence la demande du gouvernement haïtien de déployer sans délai une force armée spécialisée internationale pour faire face à la crise humanitaire ».

Des milliers d’Haïtiens sont descendus le lendemain dans la rue pour dénoncer l’appel à l’aide étrangère du gouvernement. « Nous avons besoin d’une action armée pour libérer le port et permettre la mise en place d’un couloir humanitaire », a répété lundi António Guterres. « Je parle de quelque chose qui doit être fait uniquement sur la base de critères humanitaires, indépendamment des dimensions politiques du problème qui doit être résolu par les Haïtiens eux-mêmes », a-t-il précisé.

Le Conseil de sécurité devait débattre lundi de la situation dans le pays. Selon un projet de résolution obtenue par l’AFP, les membres du Conseil pourraient « encourager » les gouvernements à « envisager urgemment » le déploiement d’une telle force multinationale en Haïti.

Le texte se concentre surtout sur la mise en place d’un embargo sur les armes « ciblé » pour en priver certains individus et entités. Il prévoit également une interdiction de voyage et un gel des avoirs d’individus et entités liés à des groupes armés et des réseaux criminels.

À ce stade, le seul mentionné est Jimmy Cherizier, surnommé « Barbecue », « l’un des chefs de gangs les plus influents » qui bloque avec son gang le terminal de Varreux. Concernant le choléra qui a fait son retour dans le pays après trois ans d’absence, le porte-parole d’António Guterres a fait état lundi de 66 cas désormais confirmés, 564 cas suspects et 22 morts principalement à Port-au-Prince et autour. À ces cas s’ajoutent ceux de la prison de la capitale : 271 cas suspectés, 12 confirmés, 14 morts.