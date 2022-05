La violence par armes à feu aux États-Unis en 6 graphiques

La fusillade survenue à l’école primaire Robb, à Uvalde, au Texas, a relancé le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Le Devoir a préparé six graphiques pour expliquer le phénomène qui divise les camps démocrate et républicain.

120 armes pour 100 personnes

Aux États-Unis, où le droit de posséder une arme est garanti par la Constitution, le nombre d’armes surpasse le nombre d’habitants. Selon le projet Small Arms Survey, 393,3 millions d’armes étaient en circulation parmi les civils américains en 2017, soit 120 armes pour 100 personnes. Le taux de possession d’armes à feu aux États-Unis est loin devant celui de tous les autres pays.



Plus d’une tuerie de masse par jour

La récente fusillade d’Uvalde n’est pas la première de l’année. Au cours des 145 premiers jours de 2022, les États-Unis ont connu 213 fusillades de masse, selon le groupe de recherche Gun Violence Archive. L’organisme comptabilise dans cette catégorie les événements ayant fait au moins quatre victimes (décédées ou blessées), auteur des tirs exclus.

La tuerie au Texas est non seulement la plus meurtrière cette année, mais aussi la pire survenue dans une école depuis la fusillade de la Sandy Hook Elementary School, qui a eu lieu à Newtown, au Connecticut, en décembre 2012.



La plupart des morts par arme à feu sont des suicides

Aux États-Unis, 6 décès par arme à feu sur 10 sont des suicides. Le taux de suicide par arme à feu aux États-Unis est près de 12 fois supérieur à celui des autres pays à revenu élevé, selon l’organisme Everytown For Gun Safety.

Depuis le début de 2022, au moins 17 434 personnes sont mortes par arme à feu, selon Gun Violence Archive. Parmi les victimes, 7732 (44 %) ont été tuées lors d’un homicide, volontaire ou involontaire, alors que 9702 (56 %) sont décédées par suicide.



Une hausse historique

L’année 2020 a connu 19 384 homicides par arme à feu, une hausse « historique » de près de 35 % par rapport à 2019. Pour les autorités de santé, cette hausse a potentiellement été causée par les effets de la pandémie de COVID-19 et la pauvreté.



Les enfants ne sont pas épargnés

Selon un décompte de la base de données K-12 School Shooting, créée dans le cadre d’un projet de recherche pour le Center for Homeland Defense and Security, 138 incidents impliquant des armes à feu ont eu lieu dans des écoles de niveau maternelle à secondaire depuis le début de l’année. Ces incidents n’ont pas nécessairement tous fait des victimes ou des blessés. L’an dernier, on recensait près de 250 incidents, 135 de plus que l’année précédente.



Mortalité par État

Le Texas, où s’est déroulée la fusillade ayant fait 21 morts, dont 19 enfants, est l’État où le plus grand nombre de personnes sont mortes par balle en 2020. Selon les données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, le Texas a connu 4164 morts par arme à feu cette année-là. La Californie et la Floride suivent avec 3449 et 3041, respectivement.

Le Texas n’a cependant pas le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé : avec 14,2 décès pour 100 000 habitants, l’État se trouve loin derrière le Mississippi (28,6), la Louisiane (26,3) et le Wyoming (25,9).