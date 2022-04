Des militaires colombiens avouent publiquement avoir massacré plus de 100 civils

Dans une reconnaissance sans précédent devant des familles de victimes, dix militaires à la retraite ont reconnu publiquement mardi leur responsabilité dans l’exécution de plus de 100 civils en 2007-2008 en Colombie, présentés fallacieusement comme des guérilleros tués au combat par l’armée.

Ces aveux publics se sont déroulés lors d’une audience historique organisée par la Juridiction spéciale pour la paix (JEP), dans la région même du massacre, dans le département de Norte de Santander, frontalier avec le Venezuela.

Un ex-général, quatre colonels, cinq autres anciens militaires et un civil ont reconnu leur participation dans le kidnapping de 120 jeunes dans la petite ville d’Ocaña et plusieurs localités voisines, pour les assassiner de sang-froid et les présenter ensuite comme des membres des guérillas d’extrême gauche et autres groupes armés opérant dans la zone.

Mardi matin, des dizaines de personnes, dont une cinquantaine de proches des victimes — en majorité des femmes —, ont pris place dans le théâtre universitaire d’Ocaña pour cette audience, au cours de laquelle les ex-militaires devaient « s’expliquer clairement, répondre aux questions et surtout reconnaître leur responsabilité en direct, face aux victimes et au pays », selon la juge Catalina Diaz, qui préside l’audience.

Cette audience publique en forme de catharsis est une étape majeure dans la mise en lumière par la JEP, tribunal spécial issu de l’accord de paix historique signé en 2016 avec la guérilla marxiste des FARC, du plus grand scandale dans l’histoire récente des forces armées colombiennes, connu sous le nom de « faux positifs ».

« Décennies d’impunité »

Visages graves et marqués par l’émotion, les épouses, mères et sœurs des victimes faisaient face sur l’estrade aux anciens militaires, en civil mais toujours le cheveux court.

« Après des années de silence et de peur, l’heure de la vérité est enfin venue d’en terminer avec des décennies d’impunité », expliquait la JEP dans une vidéo diffusée en préalable aux déclarations des ex-soldats. Une « audience de reconnaissance de la vérité et de responsabilité », a souligné la juge Catalina Diaz.

« Je reconnais et j’accepte ma responsabilité comme coauteur de ces crimes de guerre », a déclaré au micro Nestor Gutierrez, caporal de la 15e Brigade mobile à l’époque des faits.

« Nous avons assassiné des personnes innocentes, des paysans. Je veux le souligner : ceux que nous avons assassinés étaient de simples paysans », a plaidé l’ancien soldat, évoquant « la pression du haut commandement » et ses « exigences de résultat ».