Trump revient sur sa décision de prendre la parole le 6 janvier

Alors que le président américain Joe Biden se prépare à rendre hommage jeudi dans la journée aux policiers et gardiens du Capitole, à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque du 6 janvier 2021 contre la démocratie américaine, Donald Trump a décidé d’annuler la conférence de presse qu’il prévoyait tenir cette journée-là.

La nouvelle, annoncée en fin de journée mardi, a soulagé plusieurs élus républicains qui craignaient que cette allocution ne vienne à nouveau attirer les critiques sur leur parti politique et sur sa difficulté à se sortir de l’emprise du populiste tout comme de ses déclarations fallacieuses sur le vol des élections, à l’origine de l’insurrection.

« Je ne pense pas que ce soit une bonne idée », avait résumé plus tôt dans la journée sur le site Politico la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito, questionnée sur cette conférence de presse. « Je suppose que cela dépend de ce qu’il va dire. Mais les premières hypothèses indiquent que ce sera une déclaration agressive. »

« C’est un pays libre et vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sous réserve de certaines restrictions, mais je pense que le pays a évolué », a déclaré le sénateur du Texas John Cornyn. « Nous devons concentrer nos efforts pour faire avancer les choses pour le peuple américain et non pas remettre en litige des questions déjà tranchées. »

« Parti pris total »

Mardi, par voie de communiqué, Donald Trump a prévenu qu’il ne prendrait pas la parole le 6 janvier prochain, comme annoncé pourtant avant Noël. Il a blâmé au passage les médias d’information et le comité d’enquête bipartisan du Congrès chargé de faire la lumière sur la tentative de l’ancien président de renverser les résultats de l’élection de 2020 en lançant ses troupes sur le Capitole.

« À la lumière du parti pris total et de la malhonnêteté du Comité pas très spécial [formé par les] démocrates sur le 6 janvier, des deux républicains manqués [une référence à Liz Cheney et Adam Kinzinger, les deux seuls républicains siégeant sur le comité] et des faux médias d’information, j’annule la conférence de presse du 6 janvier à Mar-a-Lago [sa résidence en Floride] jeudi », a résumé le populiste.

Dans la foulée, l’ex-vedette de la téléréalité a annoncé garder ses commentaires sur les événements du 6 janvier pour un prochain rassemblement politique prévu le 15 janvier prochain en Arizona.

Mardi, le comité de la chambre a accentué la pression sur l’ex-président déchu en rendant publiques des conversations par texto entre l’ex-chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, et l’animateur vedette du réseau d’information ultraconservateur Fox News Sean Hannity.

Dans les jours précédents, la tragédie, mais également le 6 janvier, l’homme de télévision a cherché à convaincre le président de ne pas utiliser cette journée de certification du vote par le pouvoir législatif américain pour tenter de renverser les élections et se maintenir au pouvoir, indiquent les échanges. Après l’insurrection, il a également tenté de convaincre Trump que les élections étaient terminées et essayé de faire reculer l’ex-président sur ses allégations répétées de fraude électorale.

Par lettre, le comité a invité M. Hannity à se présenter devant le comité pour commenter ces textos, à titre de « témoin factuel ». Mercredi, il n’était pas encore certain que l’animateur acquiesce à cette demande.

Biden prend la parole

La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Paski, a annoncé que jeudi, Joe Biden allait pour sa part profiter de cet anniversaire pour « dire la vérité sur ce qui s’est passé » et non pas entretenir « les mensonges que certains ont répandus depuis [le 6 janvier] et qui mettent en péril l’état de droit et notre système de gouvernance démocratique », a-t-elle dit.

Un an après l’insurrection, plus de moitié des Américains (57 %) estiment qu’une telle tragédie risque de se produire à nouveau, « très prochainement », selon un sondage Axios /Momentive, dévoilé mercredi. Le coup de sonde révèle également que 55 % d’entre eux estiment que Joe Biden a été légitimement élu, en baisse de 3 points depuis le drame du 6 janvier 2021.