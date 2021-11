La Barbade dit adieu à la monarchie

La Barbade a cessé de prêter allégeance à la reine Élisabeth II mardi alors qu’elle disait adieu à un autre vestige de son passé colonial et devenait une république pour la première fois de l’histoire.

Plusieurs dirigeants, dignitaires et artistes, dont le prince Charles et Rihanna, ont assisté à la cérémonie, qui a débuté lundi soir sur une place populaire où la statue d’un célèbre seigneur britannique a été retirée l’année dernière dans le cadre d’une campagne mondiale visant à effacer les symboles d’oppression.

Des feux d’artifice ont éclairci le ciel à minuit alors que la Barbade est officiellement devenue une république, avec des écrans installés à travers l’île afin que les gens puissent regarder l’événement qui présentait un orchestre de plus de 100 joueurs de tambours métalliques et de nombreux chanteurs, poètes et danseurs. Il a également été diffusé en ligne, provoquant une rafale de messages enthousiastes de Barbadiens vivant aux États-Unis, au Canada et au-delà.

«Joyeux Jour de l’Indépendance et liberté à tous», a écrit un téléspectateur.

La volonté de devenir une république a émergé il y a plus de deux décennies et a culminé lorsque le Parlement de l’île a élu sa toute première présidente le mois dernier avec une majorité de deux tiers. Celle qui était jusque-là gouverneure générale de la Barbade, Sandra Mason, a prêté serment avant l’aube mardi alors que l’île célébrait le 55e anniversaire de son indépendance de la Grande-Bretagne.

Mme Mason, 72 ans, est avocate et juge qui a également été ambassadrice au Venezuela, en Colombie, au Chili et au Brésil. Elle aidera la première ministre Mia Mottley à diriger la riche île des Caraïbes de plus de 300 000 habitants qui dépend du tourisme, de la fabrication et de la finance.

La Barbade n’avait pas besoin de la permission du Royaume-Uni pour devenir une république, même si l’île restera membre du royaume du Commonwealth. C’est un événement que les Caraïbes n’ont pas connu depuis les années 1970, lorsque la Guyane, la Dominique et Trinité-et-Tobago sont devenues des républiques.

Indépendante depuis 1966

La Barbade est devenue indépendante du Royaume-Uni en novembre 1966, plus de trois siècles après l’arrivée des colons anglais, qui ont transformé l’île en une riche colonie sucrière basée sur le travail de centaines de milliers d’esclaves africains.

Au cours des dernières décennies, l’île a commencé à prendre ses distances par rapport à son passé colonial. En 2005, la Barbade a abandonné le Conseil privé basé à Londres et a choisi la Cour de justice des Caraïbes basée à Trinidad comme cour d’appel finale. Puis en 2008, elle a proposé un référendum sur la question de devenir une république, mais il a été repoussé indéfiniment. L’année dernière, la Barbade a annoncé son intention de cesser d’être une monarchie constitutionnelle et a retiré une statue du vice-amiral britannique Horatio Nelson du National Heroes Square, le lieu où ont eu lieu les célébrations soulignant le nouveau statut de république.

«Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l’atrocité épouvantable de l’esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec un courage extraordinaire», a déclaré le prince Charles, qui a remercié les responsables barbadiens de l’avoir invité et a déclaré qu’il avait grandement admiré ce qu’ils ont accompli. «La liberté, la justice et l’autodétermination ont été vos guides.»



Rihanna honorée

Au cours de la cérémonie, la première ministre a décerné à la chanteuse Rihanna l’honneur de héros national de la Barbade, en lui disant: «Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant», référence à son succès «Diamonds».

Le drapeau, les armoiries et l’hymne national de la Barbade resteront les mêmes, mais certaines références changeront, selon Suleiman Bulbulia, chroniqueur au journal «Barbados Today». Il a écrit que les termes «royal» et «couronne» ne seront plus utilisés, de sorte que la police royale de la Barbade deviendra le service de police de la Barbade et que les «terres de la couronne» deviendront des « terres de l’État ».

«C’est le début d’une nouvelle ère», a-t-il écrit. «Tout Barbadien peut désormais aspirer à être notre chef d’État.»