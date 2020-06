Valérian Mazataud a tourné son objectif vers le lieu de recueillement dédié à la mémoire de George Floyd, à Minneapolis. À l’endroit où l'homme a perdu la vie aux mains de policiers, à l’intersection de la 38e rue et de l’avenue Chicago, à Minneapolis, des dizaines d’œuvres d’art et des messages de révolte et d’espoir apparaissent et disparaissent sans cesse sur les murs et les trottoirs. Florilège.



1 Expression artistique au mémorial pour George Floyd, improvisé au coin de rue où il a été tué Valérian Mazataud Le Devoir

3 Une manifestation a eu lieu, vendredi, en mémoire de George Floyd et contre la violence policière au pied du stade de football des Vikings du Minnesota. Valérian Mazataud Le Devoir

5 Les manifestants ont l’occasion d’exprimer leurs sentiments par des événements artistiques improvisés. Valérian Mazataud Le Devoir