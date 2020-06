En photos | Expressions d'hommages à George Floyd

Valérian Mazataud a tourné son objectif vers le lieu de recueillement dédié à la mémoire de George Floyd, à Minneapolis. À l’endroit où l'homme a perdu la vie aux mains de policiers, à l’intersection de la 38e rue et de l’avenue Chicago, à Minneapolis, des dizaines d’œuvres d’art et des messages de révolte et d’espoir apparaissent et disparaissent sans cesse sur les murs et les trottoirs. Florilège.



1 Valérian Mazataud Le Devoir

2 Valérian Mazataud Le Devoir

3 Valérian Mazataud Le Devoir

4 Valérian Mazataud Le Devoir

5 Valérian Mazataud Le Devoir

6 Valérian Mazataud Le Devoir

7 Valérian Mazataud Le Devoir

8 Valérian Mazataud Le Devoir

9 Valérian Mazataud Le Devoir

10 Valérian Mazataud Le Devoir

11 Valérian Mazataud Le Devoir

12 Valérian Mazataud Le Devoir

13 Valérian Mazataud Le Devoir

14 Valérian Mazataud Le Devoir

15 Valérian Mazataud Le Devoir

16 Valérian Mazataud Le Devoir