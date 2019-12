Une nappe de diesel menace les îles Galapagos

L’Équateur a activé dimanche un plan d’urgence après le naufrage dans un port des Galápagos d’une barge contenant près de 2300 litres de diesel, qui pourraient menacer l’environnement fragile de cet archipel inscrit au Patrimoine naturel de l’humanité.

Des personnels militaire et environnemental « ont mis des barrières de contention et des chiffons absorbants pour réduire le risque environnemental dû au naufrage de la barge Orca, avec un stock de 600 gallons de diesel », a annoncé sur son compte Twitter le Parc national Galápagos (PNG), chargé de la protection de cette réserve naturelle.

« On observe un épanchement de combustible, les membres de l’équipage de la péniche se lancent à la mer pour sauver leurs vies », a précisé ECU 911, le service de sécurité des îles, situées à 1000 kilomètres du continent et dotées d’un des écosystèmes les plus fragiles de la planète.

L’accident, qui a fait un blessé, est survenu dans un port de l’île de San Cristobal, après l’effondrement d’une grue lors du chargement d’un conteneur sur la barge. Cette dernière, déstabilisée par le choc, a chaviré.

Des unités de l’armée équatorienne, de la police nationale et du PNG se coordonnaient pour parer au plus pressé et évaluer les dommages environnementaux, a avancé ECU 911.

« Nous mettons en oeuvre des actions immédiates pour réduire les risques environnementaux », a déclaré le ministre équatorien de l’Environnement, Raul Ledesma, qui a dit avoir pris « les mesures d’urgence nécessaires pour surmonter ce malheureux incident ».

L’archipel des Galápagos tire son nom des tortues géantes qui vivent dans le Pacifique équatorien, et font partie de la réserve de biosphère qui a servi au naturaliste anglais Charles Darwin pour développer la théorie de l’évolution des espèces.