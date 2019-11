Présidentielle en Uruguay : le candidat de gauche reconnaît sa défaite

Montevideo — Le candidat du parti de gauche au pouvoir en Uruguay, Daniel Martínez, a reconnu jeudi sa défaite sur Twitter face à celui de centre droit, Luis Lacalle Pou, au second tour de la présidentielle qui s’est tenu dimanche. À la fin du dépouillement, la différence de quelque 30 000 voix entre M. Lacalle Pou et M. Martínez était inférieure au nombre de bulletins sujets à vérification. L’autorité électorale avait donc annoncé qu’elle attendrait le second décompte, qu’elle réalise traditionnellement à chaque élection, avant d’annoncer un vainqueur. Le résultat officiel doit être rendu public « d’ici vendredi », avait annoncé le président de l’institution, José Arocena. Le nouveau président prendra ses fonctions le 1er mars pour cinq ans.