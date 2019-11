L’armée défendra les infrastructures du Chili

Santiago — Le président chilien, Sebastian Piñera, a annoncé dimanche son intention de faire voter une loi qui permettra de mobiliser l’armée pour protéger « les infrastructures essentielles [du pays], y compris les services publics essentiels et l’infrastructure de police », sans avoir recours à l’état d’urgence. La constitution chilienne stipule que les forces armées n’ont pas de compétence en matière d’ordre public et de sécurité intérieure, ce qui incombe à la police. Face à une fronde sociale, M. Piñera avait décrété le 18 octobre l’état d’urgence, qui a perduré pendant 9 jours, mesure qui donne aux forces armées le contrôle sur la sécurité de la population et la protection de l’espace public.