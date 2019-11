Les Boliviens retourneront aux urnes

La Paz —La présidente par intérim de la Bolivie a promulgué dimanche une loi convoquant de nouvelles élections présidentielles et législatives censées pacifier le pays et tourner la page de la présidence d’Evo Morales. « Nous avons reçu un mandat pour organiser des élections propres, justes et transparentes. Nous vous garantissons que nous allons y arriver », a déclaré Mme Añez après avoir signé la loi au palais du gouvernement à La Paz. Le texte annule le scrutin du 20 octobre — que M. Morales disait avoir remporté — et interdit à toute personne ayant exercé deux mandats électifs de suite de se présenter à un troisième, fermant ainsi la porte à une nouvelle candidature d’Evo Morales, en exil au Mexique.