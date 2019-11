L’ex-président brésilien Lula est sorti de prison

Un juge brésilien a autorisé vendredi la sortie de prison de l’ex-président Lula, qui va être libéré après un arrêt rendu la veille par la Cour suprême, selon l’ordre de libération consulté par l’AFP.

Luiz Inacio Lula da Silva, 74 ans, figure historique de la gauche brésilienne, va recouvrer la liberté plus d’un an et demi après son incarcération à Curitiba pour corruption.

Dans son ordre de libération, le juge a expliqué qu’il n’y avait plus « aucun fondement pour l’exécution de la peine » en raison de la décision de la Cour suprême de mettre fin à une jurisprudence permettant l’emprisonnement dès une première condamnation en appel, même si tous les recours ne sont pas épuisés.

Incarcéré depuis avril 2018, Lula a commencé à purger une peine de huit ans et dix mois pour corruption, mais dispose encore d’autres recours auprès d’instances supérieures. Il a toujours clamé son innocence.

D’autres détails suivront.