Un homme lynché lors de manifestations à Port-au-Prince

Port-au-Prince —Un homme a été lynché dimanche à Port-au-Prince en marge de manifestations de policiers réclamant de meilleurs salaires et d’opposants politiques exigeant la démission du président Jovenel Moïse et lors desquelles des commerces et des pneus ont été incendiés. L’homme a été frappé à mort, puis son corps incendié par certains manifestants qui l’accusaient d’avoir tiré sur la foule, selon des images de la télévision locale. Lors du passage de la manifestation des opposants politique, des commerces ont été incendiés et des pneus en flammes ont été placés devant l’entrée de l’ambassade canadienne, sans causer de dégâts majeurs, a constaté l’AFP. La représentation canadienne, qui se trouvait sur le parcours, est accusée, comme d’autres représentations occidentales à Haïti, de soutenir le président Moïse.