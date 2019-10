L’état d’urgence levé au Chili

Santiago du Chili — L’état d’urgence devait être levé dimanche à minuit dans toutes les régions du Chili où il avait été instauré pour faire face à la contestation sociale, a fait savoir la présidence chilienne. Le président Sebastian Piñera « a signé les décrets nécessaires pour qu’à partir de lundi 28 octobre à 0 h soit levé l’état d’urgence dans toutes les régions et les communes où il avait été instauré », selon un message diffusé sur le compte Twitter de la présidence. Une levée rapide de l’état d’urgence avait été annoncée samedi par le chef de l’État chilien, en même temps qu’un vaste remaniement de son gouvernement pour répondre à une fronde sociale inédite depuis des décennies dans ce pays d’Amérique latine. L’état d’urgence avait été décrété le 18 octobre dans la capitale, Santiago, et la région métropolitaine avant d’être étendu à plusieurs régions du pays face aux violences et saccages nés d’une révolte contre une hausse de plus de 3 % du prix du ticket de métro dans la capitale.