Un collectif d’opposants réclame «l’annulation» de la présidentielle en Bolivie

Un collectif de l’opposition bolivienne regroupant partis politiques de droite, du centre et société civile a réclamé dimanche l’annulation de l’élection présidentielle, remportée une semaine auparavant par Evo Morales, au pouvoir depuis 2006, et qui a fait naître une contestation en divers endroits du pays.

Le groupe, baptisé « Coordination de défense de la démocratie », « exige l’annulation de l’élection », et réclame la mise en place d’un nouveau Tribunal suprême électoral (TSE), l’organisme chargé d’organiser l’élection, « impartial, cette fois-ci », a déclaré son leader Waldo Albarracín lors d’une conférence de presse à La Paz.

« La fraude électorale que nous dénonçons et qui a été prouvée techniquement et juridiquement rend impossible la tenue d’un second tour », a ajouté Waldo Albarracín, un allié du rival d’Evo Morales, Carlos Mesa.

Ce dernier réclamait jusqu’ici un second tour. Une demande soutenue par l’Union européenne, les États-Unis, l’Organisation des États américains (OEA), la Colombie et l’Argentine.

Le collectif a également appelé à intensifier les manifestations dans le pays : « C’est cette semaine que se joue le futur de la démocratie », a insisté Waldo Albarracín, affirmant que La Paz, la capitale du pays, allait se joindre au mouvement de grève générale à partir de lundi.

Jusqu’à présent, la grève a surtout touché Santa Cruz, la capitale économique du pays et bastion de l’opposition ainsi que Potosi (sud-ouest) et Sucre (sud-est).

Un peu plus tôt dimanche, Evo Morales avait lui averti qu’« un coup d’État » se « [préparait] » pour la semaine prochaine.

« J’avertis le peuple bolivien. Plusieurs acteurs sociaux se préparent à mener un coup d’État cette semaine », avait-il dit lors d’un déplacement dans le centre du pays, à Vila Vila.