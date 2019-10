Morales en tête, mais contraint à un second tour inédit en Bolivie

La Paz —Le président bolivien, Evo Morales, est arrivé dimanche en tête de l’élection présidentielle, suivi de près par son principal adversaire, le centriste Carlos Mesa, le contraignant à un second tour inédit dans ce pays, selon des résultats partiels. Le socialiste Morales remportait 45,28 % des voix, tandis que M. Mesa totalisait 38,16 % des votes, a annoncé vers 20 h la présidente du Tribunal suprême électoral bolivien, Maria Eugenia Choque, avec près de 84 % des bulletins dépouillés. Pour éviter un second tour, le candidat en tête doit obtenir la majorité absolue ou au moins 40 % des voix avec 10 points de pourcentage d’écart sur le second. Le vote est obligatoire en Bolivie.