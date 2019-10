Manifestations à Haïti

Port-au-Prince — Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Port-au-Prince, à l’appel de dirigeants religieux et d’artistes populaires, pour réclamer la démission du président haïtien Jovenel Moïse, mot d’ordre d’un mouvement de contestation lancé fin août. La colère populaire contre Jovenel Moïse, décrié par les opposants les plus radicaux depuis son arrivée au pouvoir en février 2017, s’est accentuée fin août à la suite d’une pénurie de carburants généralisée à travers le pays. Majoritairement issus des quartiers les plus pauvres, les manifestants exigent d’autant plus la démission du chef de l’État que des entreprises qu’il dirigeait avant son entrée en politique ont été épinglées par la Cour supérieure des comptes comme étant « au coeur d’un stratagème de détournement de fonds ».