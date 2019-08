La première ministre danoise ne veut pas vendre le Groenland, Trump repousse leur rencontre

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi repousser sa rencontre prévue avec Mette Frederiksen début septembre en raison du manque d’intérêt de la première ministre danoise à un éventuel achat américain du Groenland, territoire danois.

Après « les commentaires de Mette Frederiksen [disant] qu’elle n’avait aucun intérêt à discuter de l’achat du Groenland, je vais repousser notre rencontre prévue dans deux semaines à un autre moment », a lancé, dans un message laconique sur Twitter, le locataire de la Maison Blanche.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....