Panne d’électricité dans plusieurs régions du Venezuela

Caracas — La capitale Caracas et de nombreuses régions du Venezuela étaient plongées dans le noir lundi en fin de journée à la suite d’une nouvelle panne d’électricité. La panne a commencé à Caracas à 15 h 41 (heure locale) et a perturbé entre autres la distribution d’eau et les services de transports publics. En province, elle touchait au moins la moitié des 23 États vénézuéliens. Les feux de signalisation étaient hors service lundi dans la capitale, provoquant des embouteillages, de même que les terminaux de paiements, indispensables dans un pays touché par l’hyperinflation où l’argent liquide et les « grosses » coupures, les dernières encore utiles, se font rares.