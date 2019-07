Une fusillade fait cinq morts dans un quartier touristique d’Acapulco

Des hommes armés ont tué cinq hommes et en ont blessé six autres dans un bar populaire d’Acapulco dimanche, le dernier acte en date d’une série d’actes violents dans cette ville touristique de la côte du Pacifique qui connaît une période difficile. Le bureau du procureur de l’État de Guerrero a déclaré que la fusillade avait eu lieu en matinée dans un débit de boisson appelé M. Bar, sur la large avenue côtière de la ville, en face des grands hôtels en bord de plage. Le bar est fréquenté par les habitants et les touristes. Les victimes seraient toutes des résidents d’Acapulco. Sur sa page Internet de conseils aux voyageurs, Ottawa recommande d’ailleurs aux Canadiens se rendant au Mexique d’éviter tout voyage non essentiel dans l’État de Guerrero.