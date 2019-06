Treize présumés putschistes arrêtés au Venezuela

Treize personnes ont été arrêtées au Venezuela pour leur implication dans la tentative de « coup d’État » contre Nicolas Maduro, que le gouvernement affirme avoir déjouée cette semaine. Ce coup d’État aurait impliqué l’opposition vénézuélienne, en lien avec les États-Unis, la Colombie et le Chili. Parmi les personnes incriminées figurent le général Baduel et Cristopher Figuera, l’ex-chef du renseignement de Nicolas Maduro qui a fait défection juste après le soulèvement raté du 30 avril, mené par l’opposant Juan Guaidó. D’après le gouvernement, les « putschistes » comptaient assassiner Nicolas Maduro et le remplacer par le général Raul Baduel, ancien ministre de la Défense de Hugo Chávez, qui est actuellement incarcéré.