Panne d’électricité sans précédent en Argentine et en Uruguay

Une panne d’électricité aussi inédite que massive a plongé dimanche dans le noir 44 millions d’Argentins et 3,5 millions d’Uruguayens, à la suite d’un dysfonctionnement du réseau électrique argentin.

Après plusieurs heures de coupure totale dans la matinée, le courant se rétablissait progressivement dans les deux pays d’Amérique du Sud, ont indiqué les autorités.

« Ce matin, une coupure de l’énergie électrique s’est produit dans tout le pays, due a une panne du système de distribution, dont nous ne pouvons pas encore préciser les causes », a déclaré le président de centre droit Mauricio Macri.

Peu avant 16 h 00, 57 % des foyers étaient à nouveau alimentés et le « processus de récupération s’accélère », a assuré le secrétaire argentin à l’Énergie, Gustavo Lopetegui.

Interrogé sur une éventuelle cyberattaque, il répondu : « Nous n’écartons aucune hypothèse, mais nous ne privilégions pas une cyberattaque ».

Plus tôt, une porte-parole de la société de distribution électrique Edesur, Alejandra Martinez, avait prévenu que le processus de normalisation et de remise « en fonctionnement de la génération et distribution d’électricité » allait « durer plusieurs heures ».

À 7 h 07 dimanche heure locale, sans qu’il y ait une demande inhabituelle d’électricité, « le système argentin d’interconnexion (SADI) a subi un arrêt total qui s’est traduit par une panne massive d’électricité dans tout le pays et a également touché l’Uruguay », a indiqué le secrétariat argentin à l’Énergie.

Des régions du Paraguay et du Brésil, frontalières de l’Argentine, ont également été touchées.

Indépendante du réseau argentin, la province de Terre de Feu, à la pointe sud du continent américain, n’a pas été affectée.

D’après le journal Clarin, une alerte était survenue avant la panne pour une baisse de tension entre les centrales électriques de Yacyreta et Salto Grande. La panne sur ce secteur a provoqué la mise hors service de tout le réseau électrique de l’Argentine, affectant l’Uruguay.

« Il n’y a pas eu d’alerte, a réagi M. Lopetegui. Nous n’avons pas d’information sur la raison de la panne. Nous ne savons pas pourquoi cet événement extraordinaire s’est produit. S’il y a des responsables, il y aura des sanctions ».

La centrale de Yacyreta, barrage hydroélectrique frontalier du Paraguay, est un centre névralgique de la distribution d’électricité en Argentine, et le barrage uruguayo-argentin de Salto Grande y est relié.

La lumière et l’eau courante sont revenues dans la plupart des bâtiments du centre de la capitale argentine.

Pendant plusieurs heures, l’avenue 9 de Julio, l’une des principales artères de Buenos Aires, a été inhabituellement désertée par les promeneurs du dimanche.

Les hôpitaux et les cliniques privées ont fonctionné grâce à des générateurs. « Le seul inconvénient, ce sont les ascenseurs. Nous n’en avons qu’un qui marche, mais tous les services opèrent sans problème », a confié dimanche un infirmier de l’hôpital Fernandez.

Les autorités n’ont pas fait état de victimes liées à la panne générale.

Alors que les Argentins s’apprêtaient à se réunir en famille pour la Fête des pères, la fête était souvent gâchée, faute de courant électrique.

« C’est la première fois que je vois ça », s’étonne Pedro Salinas, serveur du restaurant Tobago à Buenos Aires, alors que le restaurant affichait complet pour la Fête des pères.

Gustavo Totera, 60 ans, maugrée contre le gouvernement du président Mauricio Macri.

« Les gens sont furieux contre Macri pour la crise économique, mais là c’est trop. Ils ne sont même pas capables de faire fonctionner le système électrique. Ils ne savent même pas la raison de la panne », s’emporte ce militant d’Unité citoyenne, de l’ex-présidente Cristina Kirchner.

« C’est le retour à l’âge de pierre », souffle Eduardo Gralatto, un habitant de Junin, ville au coeur des plaines de la Pampa.

Une autre habitante de la ville de Junin, Irma Barrichello, 86 ans, se plaignait surtout de ne pas pouvoir regarder la télévision, sa « principale compagnie ».

La coupure de courant a affecté des scrutins dans les provinces argentines de San Luis, Santa Fe et Formosa, où les électeur ont voté à la bougie où à la lumière des téléphones portables.

C’est la première fois que l’Argentine est ainsi privée d’électricité par une panne sur le réseau électrique. D’habitude, les coupures temporaires surviennent durant l’été austral, notamment en décembre, période de forte demande en raison du recours massif à la climatisation, quand la température dépasse durablement les 40 degrés.