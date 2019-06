Haïti: des sommes pour les sinistrés ont disparu de façon suspecte

Port-au-Prince — Les millions de dollars devaient servir à reloger les sinistrés du grand tremblement de terre de Haïti en 2010. Mais ils se sont évaporés dans des projets douteux, hôtel ou bâtiment ministériel aux chantiers désormais à l’arrêt. La Cour des comptes haïtienne vient de publier le deuxième volet de son enquête sur Petrocaribe, un fonds de développement parrainé par le Venezuela, qui se révèle être une litanie d’exemples de gestion calamiteuse et de corruption. Quelques mois après la catastrophe qui avait ravagé plusieurs villes du pays et tué plus de 200 000 personnes, l’État haïtien a signé avec deux entreprises dominicaines cinq contrats pour totalement rénover le quartier défavorisé de Fort National.