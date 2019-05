Grève générale en Argentine

Photo: Juan Mabromata Agence France-Presse

Buenos Aires — L’opposition au président de centre droit Mauricio Macri a lancé mercredi une grève de 24 heures, paralysant l’activité économique de l’Argentine, pour protester contre l’incapacité du gouvernement à réduire l’inflation, qui a atteint 55 % sur un an. Métros, autobus et trains de banlieue à l’arrêt ; vols annulés dans les aéroports du pays ; banques, écoles, bureaux et la plupart des commerces fermés. Le pouvoir d’achat des 44 millions d’Argentins est en chute libre du fait de la hausse des prix, la pauvreté augmente, l’économie est en récession, et le gouvernement mène une politique de rigueur budgétaire, sous la pression du FMI. Les syndicats demandent des hausses salariales alignées sur l’inflation.