Brésil: les pro-Bolsonaro dans la rue

Photo: Nelson Almeida Agence France-Presse

Rio de Janeiro — Plusieurs dizaines de milliers de partisans du président d’extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, ont manifesté dimanche pour réclamer la fin de la « vieille politique » incarnée par le Congrès, accusé de freiner les réformes du gouvernement. La mobilisation, qui intervient alors que la cote de popularité du chef de l’État a chuté en moins de cinq mois de mandat, était assez importante, mais sans commune mesure avec les manifestations qui ont réuni le 15 mai plus de 1,5 million de personnes contre des compressions budgétaires massives en éducation. Le Parlement, où le parti présidentiel ne dispose que de 10 % des sièges, semble de plus en plus tiède pour voter une réforme des retraites, clef de voûte du programme du président, ainsi qu’un projet de loi anticriminalité.