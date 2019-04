Des migrants manifestent dans un centre de rétention au Mexique

Tapachula — Des dizaines de migrants centraméricains d’un centre de rétention, d’où se sont échappés la veille quelque 1300 d’entre eux, ont manifesté vendredi à Tapachula, dans le sud du Mexique. Aux cris de « On veut partir ! » ou « On a faim ! », ces migrants ont protesté contre leurs conditions d’enfermement. La veille au soir, environ 1300 migrants, la plupart de nationalité cubaine, se sont enfuis de ce centre après avoir menacé d’y mettre le feu, selon des témoins. Environ 700 d’entre eux sont rapidement revenus, appréhendés par des équipes de l’Institut national de migration et des patrouilles. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué vendredi que quelque 500 d’entre eux restaient introuvables.