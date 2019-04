New York oblige la vaccination après une résurgence de la rougeole

New York — Le maire de New York, Bill de Blasio, a ordonné mardi que les habitants non vaccinés de plusieurs quartiers de la ville soient contraints de recevoir le vaccin contre la rougeole pour tenter d’endiguer une résurgence de la maladie, particulièrement forte au sein de la communauté juive orthodoxe. Le retour de la rougeole, observé dans de nombreux pays , est directement lié à la montée du mouvement antivaccination. La Ville a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans quatre zones du quartier de Williamsburg, au nord-ouest de Brooklyn. Tous les individus « ayant pu être exposés à la rougeole » devront être vaccinés, sous peine de poursuites pénales et d’une amende de 1000 dollars. Depuis octobre, 285 cas de rougeole ont été enregistrés à New York.