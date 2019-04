Le Venezuela bientôt en «crise alimentaire aiguë»

Le Venezuela devrait faire son entrée en 2019 parmi les pays en « crise alimentaire aiguë » après quatre ans de tourmente politique et sociale, selon un expert de l’Agence des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO. « Récemment, nous avons obtenu des données, et nous savons que le Venezuela figurera dans la liste des pays » victimes de la faim en 2019, a affirmé à l’AFP Dominique Burgeon, chef des situations d’urgence à la FAO. Le rapport mondial 2019 publié mardi par la FAO et d’autres experts prend seulement en compte un peu plus de 1,5 million de réfugiés vénézuéliens dans trois pays, Colombie, Équateur et Pérou, sur les quelque 3,4 millions recensés en décembre 2018. Au moins 360 000 d’entre eux sont jugés en situation de « crise alimentaire aiguë », dite phase 3 dans ce barème international qui compte 5 niveaux, et 600 000 en phase 2 (« détresse »).