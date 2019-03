Venezuela: deux avions russes et une centaine de militaires

Caracas — Deux avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel sont arrivés à Caracas, a annoncé dimanche l’agence russe officielle Sputnik. Ces deux appareils transportaient « des équipes de fonctionnaires dans le cadre de la coopération technique et militaire » entre les deux pays, a-t-elle ajouté. Contactées par l’AFP, ni les autorités vénézuéliennes ni l’ambassade de Russie n’ont souhaité commenter le dossier. Dans la grave crise économique et politique qu’il traverse, le Venezuela est soutenu par la Russie et la Chine, les principaux créanciers du gouvernement de Nicolás Maduro. La dette extérieure du pays est estimée à 150 milliards de dollars.