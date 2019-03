Venezuela: explosion dans une installation pétrolière

Caracas — Une explosion s’est produite dans un centre de stockage de pétrole au Venezuela, a annoncé jeudi le ministre vénézuélien du Pétrole, Manuel Quevedo, qui a accusé les États-Unis et l’opposition d’avoir perpétré un attentat. L’explosion, qui n’a fait aucune victime, s’est produite mercredi dans l’État d’Anzoategui. Le ministre a accusé le sénateur américain de la Floride, « Marco Rubio, la droite et sa marionnette Juan Guaidó [l’opposant vénézuélien et président autoproclamé] de soutenir des incursions terroristes contre PDVSA », la compagnie pétrolière publique. Le pays sort à peine de six jours de paralysie due à une gigantesque panne électrique qui a mis toutes ses activités à l’arrêt, dont la production pétrolière, sa principale ressource.