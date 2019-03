Trump recevra le président brésilien, Jair Bolsonaro, le 19 mars

Washington — Le président brésilien, Jair Bolsonaro, sera reçu le 19 mars à la Maison-Blanche par son homologue américain, Donald Trump, a annoncé vendredi l’exécutif des États-Unis. « Les présidents Trump et Bolsonaro discuteront des moyens de construire un hémisphère Ouest plus prospère, plus sûr et plus démocratique », a ajouté la Maison-Blanche. Ils s’entretiendront aussi « des occasions de coopération en matière de défense », de commerce et « du rétablissement de la démocratie au Venezuela », ainsi que du « rôle majeur que les États-Unis et le Brésil jouent dans l’effort en vue de fournir une assistance humanitaire au Venezuela ». M. Bolsonaro, issu de l’extrême droite, partage avec Donald Trump le rejet du multilatéralisme. Tous deux souhaitent aussi la chute du président Nicolás Maduro au Venezuela et reconnaissent l’opposant Juan Guaidó comme président par intérim.