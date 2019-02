Venezuela: 333 déserteurs depuis samedi

Cúcuta — Au total, 326 membres des forces armées du Venezuela ont déserté et sont passés en Colombie depuis samedi, dans un climat de tensions à la frontière bloquée pour empêcher l’entrée de l’aide humanitaire, selon un nouveau bilan du service des migrations colombien. Sept autres sont passés au Brésil. Le directeur du Service des migrations, Christian Krüger, a affirmé qu’ils avaient fui la « dictature » du président Nicolás Maduro, en quête de nourriture du fait des pénuries dans leur pays, et à cause de la « pression des colectivos », groupes armés chavistes. Il a ajouté que certains sont entrés en Colombie « avec leurs armes, leurs uniformes, en civil ou avec leur famille ». Depuis samedi, l’AFP a constaté l’arrivée d’au moins 20 déserteurs à Cúcuta, aucun armé ni de haut rang.