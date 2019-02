Cuba: la réforme de la Constitution approuvée par référendum

Photo: Ricardo Mazalan Associated Press

La Havane — La réforme de la Constitution à Cuba, soumise dimanche à un référendum, a été approuvée à plus de 86 %, a annoncé lundi la Commission électorale nationale. « La Constitution a été approuvée par la majorité des citoyens », a déclaré la présidente de la Commission, Alina Balseiro. Avec une participation de 84 %, 6,8 millions (86 %) de Cubains ont voté « oui » et 766 400 (9 %) se sont prononcés pour le « non », selon l’organe électoral.