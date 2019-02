Le Venezuela renforce le blocage d’un pont frontalier avec la Colombie

Ureña — Des militaires vénézuéliens ont renforcé jeudi à l’aube le blocage d’un pont frontalier avec la Colombie pour faire barrage à l’entrée de l’aide humanitaire américaine, objet d’un bras de fer entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposant Juan Guaidó. De nouveaux conteneurs ont été placés en travers du pont de Tienditas, qui relie les villes de Cúcuta, en Colombie, et Ureña, au Venezuela, ont constaté des journalistes de l’AFP. Une vingtaine de membres armés de la Garde nationale patrouillaient dans la zone. La semaine dernière, le passage avait été bloqué par une citerne et deux conteneurs. Le président Nicolás Maduro refuse de faire entrer l’aide humanitaire américaine, qu’il accuse d’être un prétexte pour une intervention militaire des États-Unis.