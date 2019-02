Colombie: déposition du chef des FARC devant la Juridiction de paix

Bogota — Le chef de l’ex-guérilla et parti FARC, Rodrigo Londoño alias « Timochenko », a comparu devant la Juridiction spéciale de paix, jeudi à Bogota, à propos des milliers d’enlèvements attribués aux anciens rebelles pendant le conflit armé en Colombie. « Mon engagement est envers la paix, la vérité, les victimes et la réconciliation », a déclaré sur Twitter le leader de l’ex-rébellion des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), aujourd’hui désarmées et transformées en parti politique sous le nom de Force alternative révolutionnaire commune. L’audience s’est déroulée à huis clos au siège de la Juridiction spéciale de paix, chargée de juger les crimes commis pendant la confrontation armée et mise en place dans le cadre de l’accord de paix signé fin 2016 avec les FARC.