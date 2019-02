Washington presse les Européens de rompre avec l’Iran

Varsovie — Le vice-président américain Mike Pence a exhorté jeudi les Européens à se retirer de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, accusé de déstabiliser le Moyen-Orient, et menacé Téhéran de nouvelles sanctions. S’exprimant lors d’une conférence sur le Moyen-Orient à Varsovie, à laquelle participaient Israël et de hauts représentants de pays arabes, M. Pence a qualifié l’Iran « de plus grand danger » dans la région, lui reprochant de préparer « un nouvel Holocauste » en raison de ses ambitions régionales. M. Pence a également dénoncé l’initiative de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni visant à permettre aux entreprises européennes de continuer à opérer en Iran en dépit des sanctions américaines. M. Pence a promis de continuer à exercer une pression maximale sur la République islamique.