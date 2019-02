Brésil: Bolsonaro sort de l’hôpital

Photo: Marcos Correa / Brazil's Presidency / Associated Press

Rio de Janeiro — Le président brésilien, Jair Bolsonaro, est sorti mercredi de l’hôpital, après un séjour de plus de deux semaines qui a donné à son début de mandat un tour inédit. Opéré le 28 janvier pour une reconstruction intestinale après un attentat à l’arme blanche qui avait failli lui coûter la vie en septembre 2018, le chef de l’État de 63 ans a dirigé le pays depuis son lit d’hôpital. Cette hospitalisation de 17 jours a mis en relief des tensions au sein du gouvernement entré en fonction le 1er janvier, en particulier avec le vice-président, le général Hamilton Mourao. Celui-ci a mis hors de lui l’entourage du chef de l’État en remettant en cause publiquement ses arguments en faveur de la libéralisation de la détention d’armes à feu et d’un transfert de Tel-Aviv à Jérusalem de l’ambassade du Brésil en Israël.