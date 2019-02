Haïti: 78 détenus s’évadent d’une prison

Photo: Hector Retamal Agence France-Presse

Port-au-Prince — Les 78 détenus de la prison de la ville d’Aquin, au sud d’Haïti, se sont évadés à la mi-journée mardi, a annoncé le porte-parole de la police nationale. Selon les témoins, une manifestation contre le président haïtien avait lieu devant le commissariat jouxtant l’établissement pénitentiaire. Cette évasion survient alors qu’Haïti s’enfonce dans une crise politique d’ampleur. Depuis six jours, plusieurs milliers de personnes manifestent, parfois avec violence, dans la capitale et en province pour réclamer la démission du président Jovenel Moïse. Surpopulation extrême, manque d’hygiène, d’alimentation et de soins : les conditions carcérales en Haïti sont jugées parmi les plus inhumaines au monde par les organisations de défense des droits de la personne.