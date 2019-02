Brésil: au moins 13 morts dans une fusillade

Rio de Janeiro — Au moins 13 personnes ont été tuées dans des échanges de tirs vendredi au cours d’une opération policière dans des favelas proches du centre de Rio de Janeiro, selon les autorités locales. Les agents des forces de sécurité « ont été accueillis par des tirs, et un affrontement a eu lieu. Une fois que la fusillade a cessé, des criminels ont été retrouvés blessés dans des ruelles et ont été emmenés à l’hôpital Souza Aguiar », a précisé la police. Les forces de sécurité sont intervenues en raison de « tirs dans la zone provoqués par des conflits entre groupes criminels », a ajouté la police. Le président Jair Bolsonaro a déclaré la guerre à la criminalité au Brésil, un des pays les plus violents du monde, avec près de 64 000 homicides en 2017.