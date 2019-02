États-Unis: des milliers de soldats en plus à la frontière mexicaine

Photo: Alexandra Minor Agence France-Presse

Washington — Le Pentagone a annoncé dimanche qu’il enverra 3750 soldats supplémentaires à la frontière américano-mexicaine pour installer 150 km de fils barbelés et fournir un autre soutien aux services frontaliers américains. Ce renfort portera à 4350 le nombre total de soldats en service actif à la frontière. Cette annonce va dans le sens de ce que le secrétaire d’État à la Défense par intérim, Pat Shanahan, avait déclaré mardi lorsqu’il avait présenté des estimations pour la prochaine phase d’une mission militaire, un stratagème politique de la Maison-Blanche selon les détracteurs. M. Shanahan a déclaré que plusieurs milliers de soldats supplémentaires seraient envoyés pour installer des barrières de sécurité supplémentaires et fournir un nouveau système de surveillance mobile et de surveillance de la zone frontalière.