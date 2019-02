L’avocat d’El Chapo appelle les jurés à «ne pas croire» des «ordures» de témoins

New York — L’avocat d’« El Chapo » a appelé jeudi les jurés à « ne pas croire » les témoignages des ex-collaborateurs du narcotrafiquant mexicain qui collaborent désormais avec le gouvernement américain, tous des « ordures » selon lui. Les 14 ex-collaborateurs qui ont témoigné pour l’accusation depuis trois mois « non seulement ont admis avoir menti tous les jours de leur vie, leur pauvre et égoïste vie, mais ils ont aussi menti devant vous », a lancé l’avocat Jeffrey Lichtman aux jurés, lors de sa plaidoirie finale au tribunal fédéral de Brooklyn. Ismael « El Mayo » Zambada, cofondateur du cartel de Sinaloa avec Joaquin Guzman alias « El Chapo », « est la véritable pièce manquante » au tribunal, a-t-il affirmé.