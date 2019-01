Catastrophe au Brésil: le groupe Vale sous pression

Photo: Andre Penner Associated Press

Brumadinho — Le gouvernement et la justice accentuaient la pression mardi sur le groupe minier Vale, exigeant des explications sur la rupture du barrage de Brumadinho, en aval duquel la masse de boue commençait à rendre de nombreux corps. Cinq ingénieurs ont été placés en détention préventive dans le cadre de l’enquête pour établir les responsabilités de la tragédie de vendredi dernier, qui a fait au moins 65 morts et 288 disparus. Trois de ces ingénieurs sont des employés de Vale et les deux autres, de la société allemande TÜV SÜD, qui avait délivré en septembre un certificat de stabilité du barrage. « Maintenant, il faut punir, et punir vraiment », a affirmé lundi soir le vice-président Hamilton Mourao, qui exerce la présidence tandis que Jair Bolsonaro récupère d’une opération.