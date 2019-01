La pression s’accentue sur le Venezuela

Le Venezuela a dévalué lundi sa monnaie, le bolivar, de 34,83 %, pour l’aligner sur le taux pratiqué sur le marché noir, pourtant combattu par le président Nicolás Maduro, actuellement aux prises avec une grave crise politique.Avec la mise en place d’un nouveau système de change lundi, le taux a été fixé à 3200 bolivars pour un dollar, proche du taux de 3118,62 constaté sur le site dolartoday.com , qui sert de référence pour le marché parallèle. Les échanges seront désormais assurés sur une plateforme technologique gérée par le groupe privé Interbanex, avec l’autorisation de la Banque centrale, qui servira d’intermédiaire avec les banques.Cette annonce marque un grand changement alors que le gouvernement socialiste impose un strict contrôle des changes et des devises depuis 2003, ce qui complique l’accès des particuliers et des entreprises aux dollars. Ils ont donc recours au marché noir — qualifié de criminel à maintes reprises par le président Maduro —, où le taux du dollar était parfois 30 fois plus élevé que le taux officiel, alors que le gouvernement surévaluait artificiellement le bolivar.Les experts recommandaient depuis des années de mettre fin à ce contrôle des changes afin de pouvoir lutter contre la grave crise économique qui frappe le pays pétrolier, avec une inflation attendue à 10 000 000 % par le FMI en 2019 et de graves pénuries d’aliments et de médicaments.