Un torrent de boue fait au moins 15 morts au Pérou

Lima — Un torrent de pierres et de boue s’est abattu samedi soir sur un hôtel de la ville d’Abancay, dans le sud-est du Pérou, tuant au moins 15 personnes. Une trentaine d’autres ont été blessés. L’accident a été provoqué par de fortes pluies, habituelles dans la région en cette saison, a indiqué un responsable de la Défense civile, Jorge Chavez, à une radio locale. « Treize personnes ont été retrouvées mortes dans l’hôtel Alhambra, où se déroulait un mariage, et deux autres sont décédées à l’hôpital », a-t-il précisé. Un mur de retenue protégeant l’hôtel de chutes de pierre ou de glissements de terrain aurait cédé. Des équipes de pompiers et de policiers, appuyées par des habitants, travaillent depuis samedi pour porter secours à des personnes bloquées sous les décombres.