Au moins 34 morts et 200 disparus après la rupture d’un barrage au Brésil

La rupture d’un barrage du géant minier Vale dans le sud-est du Brésil, vendredi, a fait au moins 34 morts et plus de 200 personnes étaient toujours portées disparues samedi.

Plus de 24 heures après la catastrophe, les secouristes survolaient la zone en hélicoptère et les pompiers creusaient dans la boue, tandis que les chances de retrouver des survivants semblaient s’amenuiser.

Selon les autorités locales, 23 personnes ont été hospitalisées. Quarante-trois personnes ont été secourues en vie. Si 100 travailleurs ont été retracés, au moins 251 autres manquent à l’appel.

Les travailleurs de Vale profitaient de leur heure du dîner, lorsque le barrage s’est effondré et a libéré une marée de boue qui a détruit et ensevelit plusieurs bâtiments dans les alentours. Les flots de déchets miniers soulèvent maintenant des craintes quant à une contamination à plus grande échelle.

Près de 300 employés étaient sur place au moment de la rupture du barrage et seulement une centaine d’entre eux ont depuis été localisés.

Le chef de la direction de Vale, Fabio Schvartsman, dit ignorer ce qui a provoqué cette tragédie.

Vendredi, le tribunal étatique de Minas Gerais a gelé 260 millions $ US dans les coffres de l’entreprise pour financer les services d’urgence et a exigé l’élaboration d’un rapport sur la manière qu’elle compte soutenir les victimes. Samedi, le ministère de la Justice a ordonné le blocage de 1,3 milliard $ supplémentaires.

« À partir de maintenant, nous allons très probablement surtout récupérer des corps », s’est désolé le gouverneur de l’État de Minas Gerais, Romeu Zema, samedi, en ajoutant que les responsables « seraient punis ».

Déjà vu

Un autre barrage géré par Vale et par la minière australienne BHP Billiton s’était effondré dans le même État en 2015, causant 19 morts.

Ce drame survenu dans la ville de Mariana est vu comme le pire désastre environnemental de l’histoire du Brésil, car il a laissé 250 000 personnes sans eau potable. Environ 60 millions de mètres cubes de déchets s’étaient déversés dans les rivières pour ensuite gagner l’océan Atlantique et tuer des milliers de poissons.

Selon M. Schvartsman, la tragédie de vendredi, « encore plus grande que celle de Mariana » sur le plan humain, sera toutefois moins dommageable pour l’environnement.

Le quotidien Folha de S.Paulo rapporte que le complexe minier avait obtenu un permis d’expansion de manière accélérée en décembre en raison de « la diminution des risques » — une autorisation que les groupes environnementaux qualifient d’illégale.

Ce déversement « est une triste conséquence des leçons qui n’ont pas été tirées de la tragédie du barrage de Samarco à Mariana, également contrôlé par Vale, du côté du gouvernement brésilien et des sociétés minières », a déclaré Greenpeace dans un communiqué.

« L’histoire se répète », a souligné Marina Silva, ancienne ministre de l’Environnement et candidate déçue à trois présidentielles.