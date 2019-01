Rupture d’un barrage minier au Brésil: 7 morts et 150 disparus

Brumadinho — Au moins sept morts et environ 150 personnes étaient portées disparues vendredi après la rupture d’un barrage du géant minier Vale dans l’État brésilien de Minas Gerais, région où un drame similaire avait fait 19 morts en 2015. Et le bilan pourrait considérablement s'alourdir. Une coulée de boue de déchets miniers a recouvert « toute la zone autour du barrage », selon un responsable des pompiers. Des images aériennes impressionnantes diffusées par les pompiers montrent une véritable marée de boue de couleur marron aux reflets grisâtres recouvrant d’immenses surfaces de végétation. « Le barrage s’est rompu et a tout détruit, il ne reste plus rien », dit un témoin dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que le président Jair Bolsonaro allait se rendre sur place samedi matin.