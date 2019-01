Syrie: Israël dit avoir frappé à nouveau des cibles iraniennes

Jérusalem — Israël a frappé tard dimanche soir ce qu’il a présenté comme des cibles iraniennes en Syrie, causant la mort de 11 soldats, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. En riposte à un tir de missile iranien, selon l’armée, l’État hébreu a frappé des objectifs appartenant à la Force al-Qods des Gardiens de la Révolution (armée d’élite iranienne) : la plus importante plateforme logistique de cette unité en Syrie, située à l’aéroport de Damas. Elles se produisent au moment où le régime syrien, soutenu par l’Iran, le Hezbollah, mais aussi la Russie, a repris après plus de sept ans de guerre le contrôle des deux tiers du pays face aux rebelles et aux djihadistes, et où le retrait annoncé des États-Unis crée l’incertitude.