Venezuela: l’UE rencontre Maduro et son opposant

Caracas — Des ambassadeurs de l’Union européenne (UE) ont rencontré séparément cette fin de semaine le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et l’opposant Juan Guaido, président de l’Assemblée nationale, pour « contribuer à une solution politique et pacifique » de la crise, a annoncé l’UE samedi. Comme l’opposition vénézuélienne, l’UE considère comme non légitime le second mandat pour lequel M. Maduro a été investi le 10 janvier. Dans leurs discussions avec le président Maduro et avec l’opposition, les diplomates européens se sont prononcés pour « la tenue de nouvelles élections libres », a indiqué l’UE. Ces contacts ont eu lieu au moment où Juan Guaido cherche à obtenir que les citoyens et l’armée appuient son projet de créer un gouvernement de transition qu’il dirigerait.