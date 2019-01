Les démocrates demandent à Trump de reporter son discours sur l’état de l’Union

Washington — La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a demandé mercredi à Donald Trump de repousser son grand discours sur l’état de l’Union, prévu le 29 janvier pour présenter son programme annuel, à cause de l’impasse budgétaire qui paralyse partiellement les administrations américaines. Mme Pelosi et M. Trump sont engagés dans un bras de fer depuis plus de trois semaines autour de cette impasse budgétaire qui a poussé quelque 800 000 employés fédéraux au chômage forcé, ou à travailler sans solde pour ceux dont les emplois sont jugés essentiels.