Un accident d’autocar fait au moins sept morts et 33 blessés à Cuba

Sept personnes ont été tuées et 33 autres blessées jeudi dans un accident d’autocar dans l’est de Cuba.



Une vingtaine de touristes étrangers se trouvaient à bord, a rapporté vendredi la presse locale.



« Sur les 40 passagers, 22 étaient étrangers et venaient des Pays-Bas, d’Angleterre, de France, du Mexique et du Canada », a indiqué le journal Venceremos, de la province de Guantanamo, où a eu lieu l’accident, jeudi à la mi-journée.



L’autocar s’est renversé alors qu’il reliait la ville de Baracoa à la capitale La Havane.



Vendredi matin, seuls trois Cubains avaient été identifiés parmi les passagers décédés. Sur les cinq blessés graves, trois sont cubains et deux étrangers, mais leur nationalité n’a pas été spécifiée.



Le conducteur a dit avoir perdu le contrôle de l’autocar en raison de la chaussée mouillée, mais des témoins ont assuré qu’il a essayé de dépasser un véhicule et s’est retrouvé face à un autre qui venait en sens inverse, rapporte le journal.



Les routes cubaines sont généralement en très mauvais état, avec de nombreux nids-de-poule et un éclairage quasi inexistant la nuit. Selon les statistiques officielles, en 2017 il y a eu 11 187 accidents, qui ont fait 750 morts et 7999 blessés, dans un pays de 11 millions d’habitants.



L’accident de jeudi est le quatrième incident majeur impliquant un autocar depuis un mois.